În Târgu Lăpuș va avea loc joi, 4 iunie, de la ora 12:30, un eveniment cultural dedicat lansării mai multor volume apărute la Editura Galaxia Gutenberg, care marchează și împlinirea a 25 de ani de activitate a editurii.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate lucrările semnate de Cornel Munteanu, Terezia Filip și Adrian Marian, autori cunoscuți și apreciați în mediul cultural și academic.

Despre volume și despre contribuția autorilor la viața culturală vor vorbi invitați speciali: conf. univ. dr. Ana Maria Fălăuș, decan al Facultății de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare; lect. univ. dr. Ioana Bud;

dr. Dana Gagniuc-Buzura, director al revistei Nord Literar; prof. dr. George Nicoară.

Evenimentul va fi moderat de pr. Silviu Hodiș, editor al Editurii Galaxia Gutenberg.

Manifestarea se dorește a fi un prilej de întâlnire între autori, cadre universitare, oameni de cultură și iubitori ai cărții, într-un cadru dedicat promovării literaturii și dialogului cultural.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe la acest moment aniversar și cultural deosebit, găzduit în inima Țării Lăpușului.