Polițiștii maramureșeni au constatat ieri pe drumurile publice mai multe abateri de la normele rutiere și au luat măsuri ferme în toate situațiile.

La data de 30 mai a.c., în jurul orei 19:05, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dragomirești- Compartimentul Rutier au oprit pentru control pe D.J. 186, în localitatea Săcel, un autoturism.

La volanul acestuia a fost identificat un bărbat de 59 de ani.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testare acestuia cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o concentrație de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice sânge.

* Tot ieri, în jurul orei 17.20, polițiștii Compartimentului Rutier Dragomirești au oprit pe același drum, pe raza orașului Dragomirești, un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 79 de ani.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că, bărbatul deține permis de conducere necorespunzător vehiculului pe care îl conducea.

* De asemenea, în seara de 30 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș, în timp ce efectuau supravegherea traficului pe D.C. 55 au oprit în localitatea Vima Mare un autoturism.

La volanul acestuia a fost identificat un bărbat de 32 de ani.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În toate cazurile, polițiștii efectuează cercetări sub supravegherea procurorului de caz pentru dispunerea măsurilor legale.