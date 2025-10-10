În fața celor care vă solicită acțiuni imediate, care vă solicită sume de bani și vă apelează în mod insistent, polițiștii vă recomandă să fiți vigilenți, întrucât acestea sunt semne clare ale unei tentative de fraudă.

La data de 9 octombrie a.c., polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că a fost contactată telefonic de către o persoană care s-a recomandat reprezentat al unei instituții financiare nebancare. Acesta i-ar fi transmis că persoane necunoscute ar fi deschis pe numele său un cont bancar, iar pentru identificarea acelor persoane este necesar să vireze suma de 40.000 de lei. Întrucât femeia nu a dispus de suma solicitată, la recomandarea așa-zisului reprezentant al instituției financiare, a contractat un credit de nevoi personale la o unitate bancară și a virat suma solicitată în contul indicat.

În cursul aceleiași zile,un bărbat de 69 de ani a sesizat Poliția Municipiului Baia Mare cu privire la faptul că în urmă cu două zile, în urma vizualizării unei oferte pe o platformă de anunțuri ar fi efectuat o comandă, iar când a intrat în posesia acesteia, a constatat că produsul nu corespunde cu cel comandat, fiindu-i creat un prejudiciu de aproximativ 250 de lei.

În ambele situații, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.