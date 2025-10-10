Joi, 09 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au surprins în flagrant delict, pe raza municipiului Baia Mare, un bărbat de 50 de ani care ar fi oferit spre vânzare din portbagajul unui autovehicul bunuri susceptibile a fi contrafăcute. În cauză s-a dispus indisponibilizarea bunurilor din interiorul autoturismului.

Ulterior, polițiștii au efectuat o percheziție la domiciliul bărbatului în cauză. În urma activităților procedurale desfășurate polițiștii au descoperit mai multe bunuri susceptibile a fi contrafăcute. În vederea continuării cercetărilor au fost indisponibilizate 849 de bunuri, în valoare de aproximativ 14.500 de lei. De asemenea a fost indisponibilizată suma de 3.347 de lei.

Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare.

Facem precizarea că efectuarea perchezițiilor domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.