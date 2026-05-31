Comunitatea catolică din Baia Mare se pregătește pentru un eveniment spiritual deosebit. În perioada 15-16 iunie, Biserica „Sfântul Nicolae” („Sfântul Anton”) din Piața Păcii va primi relicve aduse de la Padova ale Sfântului Anton de Padova, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății, cunoscut drept grabnic ajutător și mare făcător de minuni.

Vizita are loc în contextul Anului Jubiliar Franciscan, celebrat la nivel mondial, și oferă credincioșilor ocazia de a participa la momente de rugăciune, reculegere și reflecție spirituală.

Potrivit organizatorilor, în Baia Mare vor fi aduse două relicvarii care conțin relicve autentice ale Sfântului Anton. Acestea provin dintr-o parte a rămășițelor pământești ale sfântului, păstrate după deschiderea mormântului său în anul 1981, cu aprobarea Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea.

Credincioșii vor putea vedea: un bust aurit al Sfântului Anton, care conține o parte din relicvă și simbolurile sale consacrate – Biblia și crinul purității; un relicvariu mai mic, folosit în mod special pentru binecuvântări.

Pe durata celor două zile, pelerinii vor avea posibilitatea să se reculeagă în biserică, să se roage și să își încredințeze intențiile lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Anton.

Organizatorii reamintesc că venerarea sfinților reprezintă un act de cinstire și respect față de modele de credință, iar rugăciunea adresată lor este o cerere de mijlocire înaintea lui Dumnezeu.

Sfântul Anton de Padova este una dintre cele mai cunoscute figuri ale spiritualității creștine și este numit adesea „prietenul universal”, fiind cinstit de credincioși din diferite confesiuni și tradiții religioase.

Reprezentanții parohiei îi invită pe toți cei care doresc să participe la acest moment de har și comuniune să treacă pragul bisericii în zilele de 15 și 16 iunie.