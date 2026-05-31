Sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, polițiștii efectuează căutări pentru găsirea unui tânăr de 32 de ani din localitatea Poienile de Sub Munte.

Acesta ar fi plecat în seara 29 mai a.c., de la dimiciliul său din localitatea Poienile de Sub Munte și nu a mai revenit.

BUCURICI IOAN de 32 de ani are următoarele semnalmente: 170 cm înălțime, 70 de kg, ochi căprui, culoare părului negru cu început de calviție.

Persoanele care pot oferi informații care să conducă la depistarea tânărului sunt rugate să sune la numărul unic de urgență – 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție