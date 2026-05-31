Sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, polițiștii efectuează căutări pentru găsirea unui tânăr de 30 de ani din municipiul Baia Mare.

Acesta ar fi plecat în dimineața zilei de ieri, 30 mai a.c., din municipiul Baia Mare și nu a mai revenit la adresa de domiciliu.

POP ȘTEFAN de 30 de ani are următoarele semnalmente: 170 cm înălțime, 60 de kg, ochi albaștri, culoare părului negru.

Persoanele care pot oferi informații care să conducă la depistarea tânărului sunt rugate să sune la numărul unic de urgență – 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.