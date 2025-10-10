La data de 9 octombrie a.c., polițiștii din Ulmeni și cei ai Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic au desfășurat activități în cadrul unei acțiuni tip Blocada, atât în orașul Ulmeni, cât și localitățile din proximitate.

Activitatea a avut ca scop prevenirea și combaterea faptelor antisociale, a infracțiunilor, în special a celor comise cu violență, creșterea siguranței publice, creșterea disciplinei rutiere, precum și impunerea respectării normelor legale în diverse domenii de activitate.

În zona de acțiune, poliștii au instituit 6 filtre rutiere, fiind legitimate 102 persoane și controlate 98 de autovehicule.

Polițiștii au constatat mai multe abateri de la prevederile legale, astfel că au aplicat 48 de sancțiuni contravenționale în cuantum de aproximativ 9.000 de lei.

De asemenea, polițiștii au aplicat și măsura complementară, în două situații fiind reținute două certificate de înmatriculare.

Pe parcursul verificărilor efectuate, după ce au oprit pentru control un tractor agricol condus de către un bărbat, ca urmare a verificărilor efectuate polițiștii au constat două infracțiuni rutiere, respectiv conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. În cauză polițiștii au întocmit dosar penal, iar sub supravegherea procurorului continuă cercetările, în vederea dispunerii măsurilor legale.

În perioada următoare vor fi efectuate controale în zonele cu risc ridicat de comitere a faptelor ilicite, iar polițiștii vor acționa pentru combaterea infracțiunilor de oice naturăși menținerea unui climat de ordine și siguranță pentru cetățeni.