Astăzi, 7 octombrie, polițiștii au fost sesizați că pe strada Europa din municipiul Baia Mare s-a produs un accident de circulație soldat cu rănirea a cinci persoane.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că două autoturisme au intrat în coliziune, după ce unul dintre autoturisme ar fi pătruns pe contrasens.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

Ambii șoferi și trei pasageri din autoturismul acroșat au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În cauză se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă în vederea lămuririi cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul și dispunerii măsurilor legale.