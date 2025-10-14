La invitația Î.P.S. Mons. José ORNELAS CARVALHO, S.C.I., Episcop de Leiria-Fátima și Președinte al Conferinței Episcopilor din Portugalia, Adunarea Plenară a Consiliului Conferințelor Episcopale Europene (CCEE) a avut loc în Fátima, în perioada 7-10 octombrie. Președinții Conferințelor Episcopale au reflectat, în cadrul Adunării, asupra temei: „Cum să fim discipoli misionari într-o Europă secularizată.”

În discursul său de deschidere, Î.P.S. Mons. Gintaras GRUŠAS, Președintele CCEE, a exprimat recunoștință față de Papa Leon al XIV-lea pentru apropierea sa de CCEE și pentru încurajarea sa în ceea ce privește eforturile continue în evanghelizare, sinodalitate, dialog ecumenic și angajamentul pentru pace. De asemenea, a subliniat misiunea ecumenică a Bisericii în Europa și a atras atenția asupra ceremoniei de semnare a Cartei Ecumenice actualizate, programată la Roma pe 5 noiembrie 2025.

Participanții la Adunare au discutat despre situația actuală din Europa, amintind de suferințele continue cauzate de războaiele din Ucraina și Țara Sfântă, precum și din multe alte regiuni sfâșiate de ură și violență.

Episcopii Europei fac, așadar, un apel sincer către toți credincioșii să se roage pentru o „pace dezarmată și dezarmantă”, așa cum ne invită Papa Leon al XIV-lea. Pacea adevărată nu înseamnă doar reducerea la tăcere a armelor, ci și pacea în mințile, inimile și relațiile noastre reciproce. Numai astfel putem fi martori autentici ai mesajului lui Cristos și putem depăși ura, diviziunea și violența. Mesajul Maicii Domnului de la Fátima rămâne extrem de actual astăzi. Ea ne invită să luăm armele păcii: rugăciunea și convertirea.

Ca episcopi și păstori ai Europei, suntem chemați să mergem pe calea sinodală; să ascultăm popoarele noastre, să dialogăm cu o lume secularizată, să discernem cum continuă Duhul Sfânt să acționeze chiar și acolo unde ne așteptăm mai puțin. Sinodalitatea nu este doar o metodă eclezială, este o atitudine misionară, un mod de a privi lumea prin ochii milostivirii. Nu suntem trimiși să convingem Europa cu argumente, ci să o recâștigăm cu iubire.

În ceea ce privește tema centrală a Adunării, participanții au reflectat asupra situației de pe continent, unde multe națiuni și-au uitat rădăcinile creștine. Au subliniat că adevărata convertire trebuie să înceapă mai întâi în propriile noastre inimi. Mila lui Dumnezeu continuă să lucreze în continentul nostru. Sarcina noastră ca discipoli misionari nu este să condamnăm, ci să trezim speranța. Această reînnoire poate fi promovată prin dialog cu cultura contemporană, mărturie autentică de viață și sinodalitate care permite Bisericii să redescopere vocația fiecărui botezat.

Sesiunile tematice au oferit reflecții profunde asupra temei Adunării. Prof. Isabel CAPELOA GIL, Rector al Universității Catolice din Portugalia, a evidențiat paradoxul progresului tehnologic și fragilității umane, observând că războaiele, criza climatică, inteligența artificială și inegalitatea expun nu doar slăbiciunea materială, ci o criză mai profundă a sensului. Ea a afirmat că moștenirea culturală a Europei — în special rădăcinile sale creștine — rămâne vitală pentru dialog, reconciliere și speranță, și a îndemnat Biserica să rămână o voce a conștiinței în viața publică.

Prof. András MÁTÉ-TÓTH, Profesor de Studii Religioase la Universitatea din Szeged, Ungaria, a reflectat asupra fostei diviziuni Est-Vest din Europa și a rănilor sale persistente, subliniind că provocările actuale — migrația, pandemia de COVID-19 și războiul din Ucraina — sunt împărtășite de toți. El a chemat Biserica să întruchipeze speranța, mila și încrederea, rămânând liberă de influențe politice și să ghideze Europa, acest „continent rănit”, într-un pelerinaj comun al speranței.

Sesiunile grupurilor de lucru și discuțiile plenare au oferit oportunități valoroase pentru dialog și schimb de idei, permițând participanților să exploreze în profunzime tema principală a Adunării. Pe lângă aceste reflecții, Adunarea CCEE a audiat rapoarte de la reprezentanții Sfântului Scaun la Uniunea Europeană, de la Președintele COMECE și Caritas Europa, precum și actualizări de la Comisiile CCEE pentru Familie și Viață, Evanghelizare și Cultură, Tineret și Pastorație Socială.

Președinții Conferințelor Episcopale din Europa și-au exprimat, de asemenea, profunda preocupare pentru protejarea creației. Au convenit să trimită o scrisoare comună doamnei Ursula von der LEYEN, Președinta Comisiei Europene, înainte de summit-ul COP30 din Belém, în luna noiembrie, îndemnând instituțiile europene să ia măsuri decisive pentru protejarea „casei noastre comune”.

În sesiunea finală de lucru, dedicată perspectivelor și implementării Sinodului despre Sinodalitate, Adunarea a subliniat importanța însoțirii și susținerii fazei de implementare la nivel diecezan și național și a continuării acestui drum comun la nivel continental.

Președinții Conferințelor Episcopale din Europa au împărtășit, de asemenea, momente de rugăciune comună și pelerinaj. Au celebrat zilnic Sfânta Euharistie la Sanctuarul din Fátima, au încredințat misiunea lor și continentul Fecioarei Maria prin Actul de Consacrare, au participat la recitarea Sfântului Rozariu și la Procesiunea cu Lumânări și au vizitat Mănăstirea Batalha și Sanctuarul din Nazaré.

Următoarea Adunare Plenară va avea loc în Salzburg, Austria, în perioada 27-30 octombrie 2026, la invitația Î.P.S. Mons. Franz LACKNER, OFM.