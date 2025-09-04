Portugalia a declarat joi zi de doliu național după ce faimosul funicular Gloria din Lisabona a deraiat miercuri și cel puţin 15 persoane au murit, transmite The Guardian.

Tragedia „a adus durere familiilor şi consternare întregii ţări”, a transmis cabinetul prim-ministrului Luis Montenegro, într-un comunicat.

Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă a declarat că printre victime se află şi cetăţeni străini, dar nu a identificat victimele şi nu a dezvăluit naţionalitatea acestora.

Alte cel puţin 18 persoane, printre care şi un copil, au fost rănite, cinci dintre ele grav. Anchetatorii inspectează locul accidentului, iar procuratura generală a anunţat că va deschide o anchetă pentru a stabili cauza accidentului.

Accidentul s-a produs miercuri în jurul orei 18:00 (20:00, ora României). Oficialii serviciilor de urgenţă au declarat că toate victimele au fost scoase din funicular în puţin peste două ore.

Imaginile filmate la faţa locului au arătat funicularul cunoscut sub numele de Elevador da Glória, similar unui tramvai şi foarte popular printre turişti, care transporta persoane pe un deal din capitala portugheză, complet distrus.

Vagonul părea să se fi izbit de o clădire, iar părţi ale vehiculului, fabricate în mare parte din metal, au fost distruse.

Martorii au declarat presei locale că tramvaiul a coborât în viteză dealul, aparent fără control. „A lovit clădirea cu o forţă brută şi s-a destrămat ca o cutie de carton…”, a declarat Teresa d’Avó pentru canalul de televiziune portughez SIC.