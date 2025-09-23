La data de 22.09.2025, la ora 18:40, Poliția municipiului Baia Mare a fost sesizată prin SNUAU 112 că un autoturism arde, în fața unui imobil de pe strada Matei Basarab din municipiu.

La fața locului au intervenit polițiștii din Baia Mare și echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș, care au lichidat incendiul.

Polițiștii au identificat persoana vătămată, un bărbat de 32 de ani, și au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere. Sub coordonarea procurorului de caz se continuă cercetările în vederea documentării stării de fapt și dispunerii măsurilor legale.