Luni, 22 septembrie a.c., polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag au organizat două acțiuni pe raza de competență, iar în urma verificărilor au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 28.000 de lei.

În intervalul orar 10.00-14.00, polițiștii au acționat împreună cu specialiștii Registrului Auto Român Maramureș, pentru prevenirea producerii evenimentelor rutiere, produse pe fondul defecțiunilor tehnice ale autovehiculelor.

Pe parcursul acțiunii au oprit 12 autovehicule. Pentru abaterile constatate, au for aplicate 3 sancțiuni contravenționale și au fost reținute 2 certificate de înmatriculare ale autovehiculelor care nu au corespuns din punct de vedere tehnic.

*

Tot ieri, polițiștii au fost angrenați într-o acțiune ce a vizat prevenirea evenimentelor rutiere ca urmare a încălcării limitelor legale de viteză.

În cadrul acțiunii, 40 de conducători auto au fost legitimați, iar față de 39 dintre aceștia au fost luate măsuri legale pentru nerespectarea regimului legal de viteză. În șase situații, polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate pe parcursul celor două acțiuni depășește suma de 28.000 de lei.