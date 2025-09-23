Manuel Nana Agyeman, Născut pe 27 aprilie 2002, jucătorul originar din Ghana, este un mijlocaș defensiv, capabil să evolueze și ca fundaș central.
Deși s-a alăturat lotului Minaur în urmă cu aproape o lună și jumătate, Nana a primit avizul de ședere abia zilele trecute, devenind acum oficial parte din familia MIinaur
Sezonul trecut, a evoluat pentru Petrocub, echipă alături de care a jucat în grupele UEFA Conference League, acumulând experiență la nivel internațional.
