Un caz înregistrat ieri, 22 septembrie a.c., pe raza localității Cicârlău, este justificativ pentru a arăta că un conducător auto implicat într-un accident, poate fi sancționat sau chiar cercetat, chiar dacă producerea impactului ar fi fost generată de către un alt conducător auto.

În urma soluționării evenimentului rutier sesizat, polițiștii au stabilit că unul dintre conducătorii auto implicați nu ar fi respectat semnificația indicatorului STOP, pătrunzând cu un autoturism pe un drum prioritar și intrând astfel în coliziune cu un alt vehicul.

Verificările au relevat faptul că vehiculul care circula pe drumul prioritar nu era înregistrat, iar în urma testării bărbatului care se afla la volan, rezultatul a indicat o concentrație de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale pentru abaterile constatate și continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul neînmatriculat/neînregistrat.