Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș reamintește cetățenilor că mai sunt doar câteva zile în care pot beneficia de eliberarea gratuită a primei Cărți Electronice de Identitate (CEI), această facilitate fiind disponibilă până la data de 30 iunie 2026 pentru persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani.

Cartea Electronică de Identitate reprezintă un document modern și sigur, prevăzut cu elemente avansate de securitate, care oferă protecție sporită împotriva falsificării și facilitează accesul la servicii digitale. Totodată, aceasta atestă identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului.

Documentul are dimensiunea unui card bancar și poate fi solicitat la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor din țară, indiferent de localitatea de domiciliu. Pentru emiterea acestuia, solicitantul trebuie să se prezinte personal pentru realizarea fotografiei și preluarea amprentelor digitale.

Programările se efectuează exclusiv online, prin intermediul platformei https://hub.mai.gov.ro.

Pentru evitarea aglomerației și reducerea timpului de așteptare, recomandăm cetățenilor să își programeze din timp prezentarea la ghișeu și să profite de perioada rămasă pentru obținerea gratuită a primei Cărți Electronice de Identitate.

De asemenea, cetățenii interesați pot afla informații suplimentare despre disponibilitatea ghișeului mobil pentru emiterea cărților electronice de identitate adresându-se autorităților administrației publice locale.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș continuă demersurile de informare a cetățenilor privind accesarea serviciilor publice în condiții de siguranță, eficiență și legalitate.