Primăria municipiului Sighetu Marmației aduce la cunoștința cetățenilor că, începând de marți, 16 iunie, ora 17:00, circulația rutieră va fi închisă pe tronsonul de drum cuprins între stația Lukoil și sensul giratoriu de la Pompieri, pe partea cu primăria.

Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de frezare a asfaltului, precum și pentru executarea lucrărilor la rețeaua de canalizare menajeră și pluvială.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și să utilizeze rutele alternative indicate.