Tinerii care își doresc o carieră în Armata României mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a se înscrie în învățământul militar universitar, liceal și postliceal. Termenul-limită pentru depunerea înscrierilor este 5 iunie 2026.
Pentru anul de învățământ 2026, sunt disponibile următoarele locuri:
574 de locuri la studii universitare de licență pentru formarea ofițerilor;
100 de locuri la studii universitare de licență pentru formarea subofițerilor în specializarea Asistență Medicală Generală (program de 4 ani);
750 de locuri la studii liceale pentru formarea maiștrilor militari;
634 de locuri la studii postliceale pentru formarea subofițerilor.
Cei interesați pot obține informații suplimentare și se pot înscrie contactând Biroul Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Maramureș la numerele de telefon 0262 211 361 și 0262 212 547 sau direct la sediul instituției din Baia Mare, strada Turnului nr. 1.
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