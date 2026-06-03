Tinerii care își doresc o carieră în Armata României mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a se înscrie în învățământul militar universitar, liceal și postliceal. Termenul-limită pentru depunerea înscrierilor este 5 iunie 2026.

Pentru anul de învățământ 2026, sunt disponibile următoarele locuri:

574 de locuri la studii universitare de licență pentru formarea ofițerilor;

100 de locuri la studii universitare de licență pentru formarea subofițerilor în specializarea Asistență Medicală Generală (program de 4 ani);

750 de locuri la studii liceale pentru formarea maiștrilor militari;

634 de locuri la studii postliceale pentru formarea subofițerilor.

Cei interesați pot obține informații suplimentare și se pot înscrie contactând Biroul Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Maramureș la numerele de telefon 0262 211 361 și 0262 212 547 sau direct la sediul instituției din Baia Mare, strada Turnului nr. 1.