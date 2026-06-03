Centrul Cultural-Educațional START din Târgu Lăpuș găzduiește, joi, 4 iunie, începând cu ora 15:00, cea de-a doua ediție a Festivalului de Teatru „Magia Scenei”, un eveniment dedicat creativității, talentului și pasiunii pentru teatru a tinerilor din Țara Lăpușului și din localitățile învecinate.

Pe scenă vor evolua cinci trupe de teatru formate din elevi, care vor aduce în fața publicului spectacole pline de emoție, umor și imaginație:

SCENA 0 – Centrul Cultural-Educațional START, Târgu Lăpuș

ANIMA – Școala Gimnazială „Florea Mureșanu” Suciu de Sus

Țibleș ART – Școala Gimnazială „Ben Corlaciu” Groșii Țibleșului

Marietta Anca – Școala Gimnazială „Augustin Buzura” Copalnic-Mănăștur

Orizonturi Prelucane – Școala Gimnazială Preluca Nouă

Publicul va avea ocazia să urmărească adaptări după opere cunoscute precum „O sută de rochii”, „Vrăjitorul din Oz”, „Pippi Șosețica”, dar și celebrul „D-l Goe…” de I.L. Caragiale.

Festivalul aduce în prim-plan munca și dedicarea copiilor și adolescenților care, timp de luni de zile, s-au pregătit pentru a transforma pasiunea pentru teatru în spectacole memorabile.

Intrarea este liberă. Organizatorii invită comunitatea să susțină și să aplaude tinerii artiști. Evenimentul promovează educația prin cultură și rolul teatrului în dezvoltarea creativității și a spiritului de echipă.