Ce se întâmplă în societate începe să depășească orice limită a normalului. Imaginile apărute din Cluj-Napoca, cu adolescenți costumați în animale și deplasându-se în patru labe, nu trebuie tratate doar ca o simplă glumă de internet sau ca „o nouă modă”. Sunt semnele unei generații care riscă să crească fără repere, fără limite și fără înțelegerea valorii propriei identități umane.

Copiii trebuie să înțeleagă clar un lucru: omul nu este animal. Nu asta înseamnă libertate, nu asta înseamnă personalitate și nici curaj. A te transforma într-o caricatură pentru atenție pe TikTok sau pentru validare online nu înseamnă evoluție, ci pierderea simțului realității. O societate sănătoasă își educă tinerii să gândească, să învețe, să construiască și să respecte valorile care au ținut familiile și comunitățile unite.

Mai grav este că mulți părinți aleg să privească pasiv astfel de manifestări, de teamă să nu fie considerați „prea stricți” sau „demodați”. Dar educația înseamnă și limite. Înseamnă să îl protejezi de influențe toxice și de ideologii absurde care îi pot afecta dezvoltarea emoțională și socială. Nu orice trend de pe internet trebuie acceptat și aplaudat.