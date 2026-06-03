Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Baia Mare se pregătește să marcheze unul dintre cele mai importante momente din viața elevilor de clasa a XII-a: Festivitatea de Absolvire a Promoției 2026.

Evenimentul va avea loc joi, 4 iunie, de la ora 09:00, în curtea colegiului, unde profesori, părinți, elevi și invitați sunt așteptați să participe la ceremonia care marchează încheierea unei etape importante și începutul unui nou drum pentru tinerii absolvenți.

Organizatorii transmit că festivitatea va fi un moment încărcat de emoție, recunoștință și bucurie, dedicat celor care, după ani de muncă, provocări și reușite, își încheie parcursul liceal.

„Vă așteptăm să celebrăm împreună încheierea unui capitol frumos din viață și începutul unui nou drum. Prezența dumneavoastră ne va onora și va transforma această zi într-una cu adevărat memorabilă”, este mesajul transmis de reprezentanții colegiului.