Fiecare dintre noi trecem la un moment dat în viață și prin momente dificile, însă niciodată nu este vorba despre gravitatea situației, pentru că oricât de greu ar părea, în fapt, orice obstacol este mai ușor de depășit când ai pe cineva aproape.

Dincolo de fermitatea de care dau dovadă în aplicarea legii, polițiștii scot la iveală, cu fiecare ocazie, umanitatea și empatia ce-i caracterizează.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş face parte şi de această dată din echipa celor cu suflet mare și s-a alăturat campaniei de solidaritate şi ajutor umanitar Maramureşul se mobilizează, MAI uniţi pentru Suceava.

Îndrumați de convingerea că împreună suntem mai puternici, polițiștii maramureșeni au pus mână de la mână în scopul de a fi sprijin pentru persoanele afectate de inundațiile din judeţul Suceava.

Ieri, 4 septembrie a.c., pe lângă misiunea de a menține un climat optim de siguranță publică, de a interveni la evenimentele sesizate, polițiștii au avut o misiune deosebită, aceea de a dărui. Ei și-au deschis inimile, iar pe lângă ajutorul material care constă în alimente de bază, s-au oprit pentru o clipă și au reflectat la momentele dificile prin care trec cei care și-au pierdut agoniseala de o viață sau chiar oamenii dragi.

Gândurile noastre bune și sincere se îndreaptă, în această perioadă, către cei din județul învecinat!

Acțiunile de acest fel nu doar îmbunătățesc viața celor aflați în dificultate, dar și întăresc legăturile dintre noi, construind astfel un climat de încredere și respect reciproc.

Rămânem dedicați misiunii de a proteja și servi, demonstrând că, prin empatie și responsabilitate, putem contribui cu toții la un viitor mai bun.