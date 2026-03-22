Un bărbat în vârstă de 71 de ani, identificat ca Marian Ioan, din orașul Cavnic, este căutat de polițiști după ce a dispărut fără urmă.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, acesta ar fi plecat în după-amiaza zilei de 21 martie din localitatea Fersig și nu a mai revenit până în prezent.

Căutările sunt coordonate de Serviciul de Investigații Criminale, iar echipele de polițiști desfășoară activități specifice pentru găsirea bărbatului.

Semnalmentele persoanei dispărute:

înălțime: aproximativ 1,70 m

greutate: circa 100 kg

constituție: corpolentă

particularități: se deplasează cu dificultate

Având în vedere vârsta și starea fizică a acestuia, autoritățile tratează cazul cu maximă urgență, existând îngrijorări privind siguranța sa.

Poliția face apel la cetățeni: orice persoană care deține informații ce pot ajuta la găsirea lui Marian Ioan este rugată să sune de urgență la 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.