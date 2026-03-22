Primăria orașului Seini, condusă de primarul Gabriela Tulbure, organizează un eveniment special dedicat comunității locale: un concert de pricesne și muzică religioasă, intitulat „Împreună în rugăciune și armonie”.

Evenimentul va avea loc duminică, 29 martie 2026, începând cu ora 17:00, la Casa de Cultură din Seini. Organizatorii anunță participarea reprezentanților tuturor cultelor religioase din oraș, subliniind caracterul ecumenic și unitatea spirituală pe care concertul își propune să o promoveze.

Publicul este invitat la o seară de reculegere și comuniune, în care pricesnele și cântările religioase vor crea o atmosferă de liniște, pace și reflecție. Evenimentul își propune să aducă împreună locuitorii orașului, într-un moment de apropiere sufletească și solidaritate.

Reprezentanții administrației locale consideră că astfel de inițiative contribuie la consolidarea spiritului comunitar și la promovarea valorilor tradiționale și religioase.

Intrarea este liberă, iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați să participe la acest moment deosebit.