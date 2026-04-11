Iubitorii de folclor și tradiții autentice sunt invitați să participe la ediția a XXVI-a a Udătoriului din Șurdești, unul dintre cele mai vechi ritualuri agrare din Maramureș. Evenimentul va avea loc în 13 aprilie, a doua zi de Paște, începând cu ora 12:00, la Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, monument inclus în patrimoniul UNESCO.

Tradiția „Udătoriului” celebrează hărnicia gospodarului satului și aduce laolaltă comunitatea într-o atmosferă plină de simboluri, muzică și voie bună. Participanții vor avea ocazia să retrăiască farmecul obiceiurilor strămoșești, într-un decor autentic, cu straie populare, cântece și momente artistice.

Pe scenă vor urca mai mulți invitați: Oana Bozga Pintea, Frații Chindriș, Iuliana Goloman Demian, Daniel Pop, Raluca Gherasim-Pintzoi, Alesia Cufoian, Georgiana Cenan-Pintzoi, Raluca și Paul Crăciun, alături de grupul de dansatori ai clasei de coregrafie a Școala Populară de Artă „Liviu Borlan” și Centrul muzical „Totul are un început”. Acompaniamentul va fi asigurat de o formație coordonată de Flaviu Pop.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să ia parte la sărbătoare și să cinstească, alături de localnici, munca pământului și tradițiile păstrate din generație în generație