Azi, 26 mai a.c., în jurul orei 11.15, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au fost sesizați prin apel unic de urgență 112, să intervină în Piața Izvoare din municipiu, unde, unui bărbat i s-ar fi făcut rău.

Polițiștii au identificat persoana în cauză fiind vorba de un bărbat de 74 de ani.

La fața locului au intervenit și echipaje medicale care au procedat la efectuarea manevrelor de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul bărbatului.

Bărbatul decedat a fost transportat la morga spitalului în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

Polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.