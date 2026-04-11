Performanță de excepție pentru tânăra șahistă Sara Sunea, care a impresionat din nou la Campionatul Național de Șah Clasic, reușind să obțină titlul suprem la categoria Fete 14 ani.

Cu un parcurs aproape perfect, Sara a cucerit medalia de aur, înregistrând 8 victorii și o singură remiză, dominând competiția într-o manieră categorică. Deși nu a evoluat la capacitate maximă, a demonstrat maturitate competițională și o forță mentală impresionantă, gestionând fără emoții presiunea poziției de mare favorită.

Pe lângă aurul la șah clasic, sportiva a mai bifat o performanță notabilă, obținând medalia de argint în proba de dezlegări, unde a ratat titlul la limită, în urma criteriului de departajare.

Rezultatele confirmă poziția sa de elită la nivel internațional: Sara ocupă în prezent locul 1 în Europa și locul 7 în lume la categoria sa de vârstă, conform clasamentului FIDE. În plus, cele +17 puncte Elo câștigate în urma competiției subliniază progresul constant și ambiția sa de a urca și mai sus în ierarhiile mondiale.

Competiția a fost și un test de maturitate, Sara având cea mai mare diferență Elo dintre toate participantele, ceea ce a adus o presiune psihologică considerabilă. Cu toate acestea, și-a depășit adversarele clar, confirmând statutul de lider incontestabil.

Rezultatele sunt și rodul muncii în echipă, un rol esențial avându-l antrenorul Cătălin Ardelean, căruia i-au fost adresate mulțumiri pentru dedicare și sprijin constant. De asemenea, organizarea excelentă a competiției de către Federația Română de Șah a contribuit la desfășurarea unui eveniment de înalt nivel.

Prin aceste reușite, Sara Sunea își consolidează statutul de una dintre cele mai promițătoare tinere șahiste din lume, iar viitorul său în competițiile europene și mondiale se anunță mai mult decât strălucit.