În a doua zi de Paște, când bucuria sărbătorii se împletește cu liniștea satului și cu dorul de tradiție, comunitatea din Cufoaia ne invită să luăm parte la un eveniment de suflet: „Căruțul din Cufoaia”, ajuns la cea de-a șasea ediție. Începând cu ora 14:00, satul prinde din nou viață într-un mod aparte, readucând în prezent farmecul și autenticitatea vremurilor de altădată.

„Căruțul din Cufoaia” nu este doar un eveniment, ci o adevărată sărbătoare a comunității. Simbol al hărniciei și al legăturii cu pământul, devine elementul central al unei întâlniri în care sunt celebrate valorile simple, dar profunde ale vieții rurale.

Evenimentul aduce împreună generații diferite, punând în lumină respectul pentru tradiție și pentru cei care, prin muncă și dăruire, duc mai departe identitatea locului.

Organizat de Parohia Ortodoxă Cufoaia și Consiliul Parohial, acest eveniment este o invitație deschisă către toți cei care doresc să simtă căldura unei comunități unite și frumusețea obiceiurilor românești.

„Veniți să trăim împreună o după-amiază de poveste, în care trecutul și prezentul se întâlnesc cu bucurie, iar tradiția devine punte între oameni”, spun organizatorii.