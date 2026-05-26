La data de 25 mai a.c., în intervalul orar 10.00-13.00, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săliștea de Sus au organizat și executat o acțiune pe raza localității Săliștea de Sus.

Activitățile s-au derulat pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, a ilegalităților în domeniul turismului, drepturilor de autor și de proprietate intelectuală, precum și pentru combaterea infracționalității comise în domeniul contrabandei cu țigarete.

Astfel, în cadrul activităților desfășurate pe drumurile publice, au fost oprite și verificate 18 autoturisme. Concomitent, efectivele angrenate au efectuat controale în cazul a trei operatori economici, care desfășoară activități în domeniul comerțului cu produse alimentare și nealimentare.

Ca urmare a neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 2 sancțiuni contravenționale în cuantum de 12.000 de lei pentru nerespectare prevederilor Codului fiscal și O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Totodată, pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat măsura complementară a confiscării sumei de 663 lei, pentru care nu au fost emise bonuri fiscale. De asemenea, a fost confiscată cantitatea de 55 de pachete țigări și 52 fire țigarete, de proveniență duty free.

Polițiștii vor continua acțiunile pentru prevenirea și combaterea faptelor care afectează mediul de afaceri și bugetul de stat, în vederea asigurării unui climat de legalitate și siguranță economică