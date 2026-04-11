Sfânta Lumină de la Ierusalim va ajunge și în acest an în România, în Sâmbăta Mare, printr-o cursă aeriană specială, organizată în condiții dificile, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Demersul este posibil în urma unui acord obținut cu sprijinul autorităților române și israeliene.

Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, părintele arhimandrit Ioan Meiu, a anunțat că delegația română a primit toate aprobările necesare pentru efectuarea zborului din Tel Aviv către București.

„Datorită intervenției Ambasadei României în Israel am primit și noi un culoar de zbor din partea Ministerului de Externe israelian, de pe aeroportul Ben Gurion, în Sâmbăta Mare. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială la București, cu Sfânta Lumină”, a declarat acesta pentru Agenția Basilica.

Ioan Meiu și-a exprimat speranța ca situația de securitate să nu se deterioreze și misiunea să poată fi dusă la bun sfârșit, subliniind importanța simbolică a aducerii Luminii pentru credincioșii ortodocși.

Ceremonie diferită la Ierusalim

În acest an, ceremonia de la Ierusalim va avea loc în condiții speciale. Din cauza restricțiilor impuse în contextul conflictului din regiune, accesul în zona istorică a orașului este limitat, iar procesiunile religioase sunt interzise.

Potrivit părintelui Ioan Meiu, în Sfântul Mormânt va coborî doar Patriarhul Ierusalimului, Teofil al III-lea, însoțit de câțiva slujitori. Lumina va fi distribuită fie direct din Sfântul Mormânt, fie de la sediul Patriarhiei din Ierusalim către delegațiile care au reușit să organizeze zboruri speciale.

Sfânta Lumină este adusă anual în România începând cu 2009. După sosirea la București, aceasta va fi preluată de reprezentanții eparhiilor și distribuită în parohiile din întreaga țară, precum și în Republica Moldova.

Un miracol al ortodoxiei

Lumina va fi dusă și la Catedrala Patriarhală, unde va fi întâmpinată de Patriarhul Daniel, în cadrul unei ceremonii speciale.

Considerată unul dintre cele mai importante momente ale Paștelui ortodox, Sfânta Lumină se aprinde în fiecare an la Ierusalim, în timpul slujbei din Sâmbăta Mare, în Biserica Sfântului Mormânt.

Tradiția spune că, după rugăciunea Patriarhului Ierusalimului, o lumină apare deasupra Mormântului lui Iisus Hristos și aprinde vata pregătită în interior. În primele momente, flacăra nu arde, fiind percepută de credincioși ca un semn divin.

Înainte de ceremonie, Sfântul Mormânt este inspectat riguros de reprezentanți ai autorităților, pentru a elimina orice suspiciune privind existența unei surse de foc. Patriarhul este, de asemenea, verificat înainte de a intra singur în încăpere, unde, după rugăciune, primește Lumina pe care o împarte apoi credincioșilor.