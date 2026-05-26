La data de 25 mai a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au intervenit pe strada George Coșbuc din municipiu pentru soluționarea unui accident rutier soldat cu pagube materiale.

Din verificările preliminare a reieșit faptul că un bărbat de 69 de ani, din Baia Mare, a condus un autoturism, iar la un moment dat, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a acroșat un autoturism, parcat regulamentar.

Conducătorul auto a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Facem apel către participanții la trafic să respecte dispozițiile legale privind testarea și prelevarea mostrelor biologice, întrucât refuzul sau sustragerea de la această procedură constituie infracțiune, potrivit prevederilor Codului Penal.

Conducerea responsabilă și cooperarea cu autoritățile contribuie la prevenirea accidentelor și la creșterea siguranței rutiere.