Polițiștii, împreună cu specialiștii Registrului Auto Român Maramureș desfășoară constant acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice, dar și pentru prevenirea evenimentelor rutiere.

Activitățile au ca scop verificarea stării tehnice a autoturismelor care circulă pe drumurile publice, precum și conștientizarea conducătorilor auto cu privire la importanța respectării normelor legale.

OCNA ȘUGATAG:

Astfel, pe parcursul zilei de ieri, 25 mai a.c., polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag au desfășurat o acțiune în sistem integrat alături de specialiștii Registrului Auto Român Maramureș.

În cadrul acțiunii au fost oprite și verificate 13 autoturisme, iar pentru neregulile constatate în baza O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale.

De asemenea, în cazul a cinci autoturisme care nu prezentau siguranță pe drumurile publice, polițiștii au dispus reținerea certificatelor de înmatriculare până la remedierea abaterilor constatate.

Tot pe parcursul zilei de ieri, în intervalul orar 10.00-12.00, polițiștii orașului Șomcuta Mare și cei ai posturilor de poliție arondate au desfășurat o acțiune preventiv-reactivă pe raza localităților Șomcuta Mare, Finteușu Mic și Mogoșești.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 50 de autoturisme, iar pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, polițiștii au aplicat 17 sancțiuni contravenționale.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate pe parcursul celor două acțiuni depășește suma de depășește suma de 3.800 de lei.