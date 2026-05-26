Polițiștii intervin cu operativitate pentru protejarea victimelor violențelor domestice și prevenirea escaladării conflictelor, prin aplanarea stării conflictuale, evaluarea situației de risc și dispunerea măsurilor legale necesare pentru protecția persoanelor implicate.

În seara zilei de ieri, 25 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Lăpuș au fost sesizați să intervină la un imobil situat pe strada Piața Eroilor, din oraș, pentru aplanarea unui scandal între doi soți.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la locul indicat, iar din primele verificări efectuate a reieșit faptul că, între cei doi soți aflați într-un proces de divorț a izbucnit un scandal în urma căruia s-ar fi agresat reciproc.

Atât în cazul femeii, cât și în cazul bărbatului, polițiștii au procedat la întocmirea formularului de evaluare a riscului, reieșind în ambele cazuri risc iminent asupra vieții și integrității corporale a celor două persoane implicate în eveniment.

Bărbatul a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, iar în cazul femeii s-a dispus emiterea unui ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.