Incidentul a avut loc mați seara, 3 februarie, în Cehu Silvaniei, județul Sălaj. O biserică s-a prăbușit parțial, iar bucăți din ea au căzut peste mai multe autoturisme parcate pe trotuar și pe partea carosabilă iar pagubele materiale sunt însemnate.

În urma evenimentului a rezultat rănirea unei femei, agent de poliție în cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei, care a fost surprinsă de prăbușire în timp ce se deplasa către sediul poliției. Aceasta a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind conștientă.

Începând cu anul 2025, Parohia Reformată derulează un proiect de reabilitare a monumentului, finanțat prin Timbrul Monumentelor Istorice, în valoare de aproximativ 10 milioane lei. Lucrările vizează consolidarea structurii, restaurarea fațadelor și a șarpantei, precum și refacerea instalațiilor.

De asemenea, în cursul anului trecut, parohia ce are în proprietate biserica a beneficiat de sprijin financiar şi din partea Consiliului Judeţean Sălaj, prin programul judeţean de protecţie a monumentelor istorice.

Conform datelor Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, biserica a fost ridicată la începutul secolului al XV-lea ca lăcaş catolic medieval. Din structura gotică originală se mai păstrau intrarea de sub turn, sanctuarul şi blazoanele familiilor nobiliare Drágffy şi Jakcs.

Trecută la cultul reformat în anul 1530, biserica a suferit transformări majore de-a lungul secolelor, cea mai vizibilă fiind ridicarea turnului baroc cu fleşă metalică, elementul care domina silueta oraşului până la incidentul de marţi seara.