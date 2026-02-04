Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Târgu Lăpuș desfășoară, în perioada 13 ianuarie – 6 februarie, o campanie de recrutare de voluntari, adresată persoanelor care doresc să se implice activ în sprijinirea comunității.

Reprezentanții SVSU caută oameni responsabili, motivați și dornici să ajute, fără a fi necesară experiența anterioară în domeniu. Cei selectați vor beneficia de instruire specifică, urmând să fie pregătiți pentru intervenții în situații de urgență și pentru activități de prevenire.

Persoanele interesate se pot înscrie sau pot solicita informații suplimentare la numărul de telefon 0749 894 175. Recrutarea se apropie de final, iar doritorii sunt încurajați să profite de ultimele zile de înscriere.