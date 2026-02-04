Unul dintre agenții de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, care a încetat raporturile de serviciu cu drept la pensie, a fost felicitat, în cadrul ședinței festive, de o colegă aparte: propria fiică.

Se întâmplă adeseori ca membrii unei familii să împărtășească aceleași valori, iar copiii să calce pe urmele părinților.

Tată și fiică s-au regăsit în profesia de polițist și au ajuns colegi la I.P.M. Maramureș: Mugurel, la Centrul Operațional, și Paula, la Compartimentul Juridic.

Primele și cele mai valoroase lecții despre ce înseamnă a fi polițist i-au fost, cu siguranță, predate de tată.

Seriozitatea, implicarea, empatia și spiritul camaraderesc îi caracterizează pe amândoi, iar sprijinul reciproc nu a lipsit niciodată.

Până de curând, drumul lor spre muncă era același.

Momentul pensionării a fost unul profund emoționant, marcat de o formă de comunicare aparte: schimb de priviri care transmitea încredere, emoții puternice și zâmbete încurajatoare.

În astfel de clipe, e firesc ca numeroase gânduri, amintiri să revină în memorie, ca o predare simbolică de ștafetă. Însă atunci când există împăcarea cu sine și cu ceilalți, pașii către retragere nu sunt apăsători.

Conducerea unității, comisar șef de poliție Daniel Ovidiu Cătană i-a felicitat pe amândoi, apreciind momentul ca fiind unul inedit: “Mulți dintre noi ne-am dori să transmitem copiilor dragostea pentru această vocație! Îți mulțumim, Mugurel, că ai reușit, atât ca tată cât și ca polițist, să fii un model! Mult succes în continuare, amândurora!”

Rămâne ca fiica să continue acest drum, să se dezvolte profesional și să ducă mai departe valorile primite. Iar dintre toate lucrurile care îi vor uni mereu, uniforma de poliție rămâne printre cele mai de preț.