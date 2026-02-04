Activitatea „Hai să citim” a Cenaclului „Ioan Filip” din Târgu Lăpuș continuă joi, 5 februarie, la ora 15:00. Momentul evocativ și liric dedicat memoriei poetului și profesorului Vasile Grigore Latiș se va desfășura în Salonul scriitorilor din Biblioteca Orășenească Târgu Lăpuș.

Se va evoca personalitatea profesorului și omului de cultură, se vor citi poeme de Vasile Grigore Latiș, se va comenta specificul liricii, se vor interpreta la pian și la alte instrumente piese clasice și piese de muzică tradițională.