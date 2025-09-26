Colindele și cântecele tradiționale maramureșene vor răsuna din nou în această iarnă în cadrul turneului „Moroșenii vă colindă” – ediția a II-a, un spectacol menit să readucă magia sărbătorilor de iarnă pe scenele din țară.

Protagoniștii turneului sunt artiștii Alexandru Pop, Deți Iuga și Năstăcuța Iuga, interpreți îndrăgiți ai folclorului din Maramureș, care vor aduce în fața publicului un repertoriu autentic de colinde și cântece tradiționale.

Lor li se alătură invitați de seamă: Oana Bozga-Pintea, prezentă la spectacolele din Cluj-Napoca, Arad, Timișoara și Baia Mare, precum și Ionela Moruțan, invitată la concertul din Satu Mare.

Programul turneului:

Timișoara – 5 decembrie, Cinema Timiș, ora 18:00

Arad – 6 decembrie, Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, ora 18:00

Cluj-Napoca – 7 decembrie, Cinema Teatru „Florin Piersic”, ora 18:00

Baia Mare – 13 decembrie, ATP Tech Center, ora 18:00

Satu Mare – 14 decembrie, Casa de Cultură, ora 18:00

Biletele pentru toate spectacolele turneului sunt disponibile pe www.iabilet.ro.

Organizatorii promit o seară de neuitat, cu muzică tradițională autentică, costume populare și atmosfera caldă a sărbătorilor de iarnă, adusă mai aproape de sufletele românilor.