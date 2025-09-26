Sâmbătă, 27 septembrie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va binecuvânta altarul de vară și va săvârși Sfânta Liturghie la Parohia Ortodoxă Copalnic Mănăștur, Protopopiatul Lăpuș. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”.

Duminică, 28 septembrie, a 18-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului va liturghisi împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul cu ocazia resfințirii bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Rohia, Protopopiatul Lăpuș, și a împlinirii a 700 de ani de atestare documentară a localității. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Theologos”.

În localitatea Rohia s-au născut episcopul Emilian Birdaș, care a condus Eparhia de Alba Iulia și Eparhia Caransebeșului, membru de onoare al Academiei Române, preotul Nicolae Gherman, ctitorul Mănăstirii Rohia și delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1918 și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul.