Delegația României a mai câștigat două medalii la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai! Echipajul de patru rame masculin, format din Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă, a câştigat vineri medalia de argint la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.

Aurul a revenit unui echipaj din Marea Britanie , cu timpul 05:48.48. Sportivii tricolori au înregistrat timpul 05:50.56.

De asemenea echipajul de patru rame feminin, format din Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş s-a clasat pe locul doi și a obținut și el medalia de argint.

Aurul a fost câștigat de echipajul SUA, cu timpul 06:27.71. Sportivele tricolore au înregistrat timpul 06:28.44.

Echipajul de dublu vâsle (M2x), format din Andrei Cornea şi Marian Enache, a ocupat doar locul şase în finala de vineri. Tot vineri, Mihai Chiruţă s-a clasat pe locul 4 în semifinală la schif simplu masculin (M1x) şi va evolua în finala B.

Sâmbătă va lua startul în Finala A echipajul feminin de opt plus unu, iar duminică vor evolua echipajele mixte.