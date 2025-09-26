Delegația României a mai câștigat două medalii la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai! Echipajul de patru rame masculin, format din Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă, a câştigat vineri medalia de argint la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.
Aurul a revenit unui echipaj din Marea Britanie , cu timpul 05:48.48. Sportivii tricolori au înregistrat timpul 05:50.56.
De asemenea echipajul de patru rame feminin, format din Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş s-a clasat pe locul doi și a obținut și el medalia de argint.
Aurul a fost câștigat de echipajul SUA, cu timpul 06:27.71. Sportivele tricolore au înregistrat timpul 06:28.44.
Echipajul de dublu vâsle (M2x), format din Andrei Cornea şi Marian Enache, a ocupat doar locul şase în finala de vineri. Tot vineri, Mihai Chiruţă s-a clasat pe locul 4 în semifinală la schif simplu masculin (M1x) şi va evolua în finala B.
Sâmbătă va lua startul în Finala A echipajul feminin de opt plus unu, iar duminică vor evolua echipajele mixte.
România a mai câştigat două medalii la CM de la Shanghai: aur prin echipajul feminin de dublu rame (W2-) format din Magdalena Rusu şi Simona Radiş şi argint prin echipajul masculin de dublu rame (M2-) format din Florin Arteni şi Florin Lehaci.
