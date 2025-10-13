Interviu cu jucătorul echipei noastre, CS Minuar Baia Mare, Tudor Botea, înaintea debutului în grupele EHF European League

Un nou sezon european bate la ușă pentru CS Minaur Baia Mare! Echipa noastră se pregătește pentru confruntările din grupele EHF European League, o competiție puternică, plină de provocări, dar și de oportunități pentru a demonstra valoarea handbalului băimărean.

Despre așteptări, despre adversarii din grupă și despre emoțiile debutului, am stat de vorbă cu Tudor Botea, unul dintre jucătorii de bază ai formației noastre.

– Tudor, ce așteptări ai de la meciurile din cupele europene?

Așteptările mele sunt să progresăm ca echipă și să demonstrăm că Minaur poate juca de la egal la egal cu formații puternice din Europa.

Tudor Botea: În primul rând, îmi doresc să ne bucurăm de fiecare meci și să dăm tot ce avem mai bun pe teren. Nivelul competiției este foarte ridicat, dar cred că, dacă rămânem uniți și concentrați, putem face meciuri frumoase și obține rezultate bune.

– Cum ți se pare grupa din acest sezon?

Tudor Botea: E o grupă dificilă, cu echipe foarte puternice. Slovan este campioana Sloveniei, cu jucători extrem de experimentați. Granollers a jucat finala competiției în urmă cu trei sezoane și are una dintre cele mai puternice academii din Spania, formând jucători pentru, probabil, cea mai tacticizată selecționată din lume.

Este o provocare frumoasă pentru noi și ne dorim să ne ridicăm la nivelul competiției. Cred că publicul din Baia Mare are toate șansele să vadă handbal de calitate.

Tudor Botea: Cel mai important aspect pentru meciul de mâine este să debutăm fără trac. Am pregătit bine partida din punct de vedere tactic, iar acum trebuie să lăsăm în urmă ultimele rezultate din campionat și să intrăm pe teren motivați, pentru că întâlnim o echipă foarte bună.

Este o mândrie să reprezentăm Baia Mare și România în EHF European League. Nivelul este mai ridicat decât în anii anteriori, dar tocmai acest lucru ne motivează și mai mult.

Vrem să demonstrăm că merităm să fim aici și să le oferim suporterilor noștri cât mai multe bucurii.