La data de 11 octombrie a.c., polițiștii din Baia Mare, sub coordonarea procurorului de caz, ca urmare a activităților de cercetare în cazul unei infracțiuni de furt, au identificat persoanele bănuite de comiterea faptei.

În fapt, la data de 2 octombrie 2025, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați de către un bărbat de 43 de ani cu privire la faptul că, în urmă cu două zile, persoane necunoscute i-ar fi sustras dintr-o autoutilitară un motofierăstrău mecanic, fiindu-i cauzat un prejudiciu de aproximativ 3.500 de lei.

De îndată ce au fost sesizați, polițiștii au demarat activități specifice pentru identificarea persoanelor bănuite de comiterea faptei și recuperarea prejudiciului.

În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au identificat doi tineri de 16, respectiv 18 ani, bănuiți de comiterea faptei. Cei doi tineri au fost conduși la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor, iar prejudiciul a fost recuperat și restituit persoanei vătămate.

Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea procurorului de caz, pentru săvârșirea infracțiunii de furt