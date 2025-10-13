Patru eleve ale Colegiului Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare s-au prezentat admirabil la Festivalul de Filosofie desfășurat la Facultatea de Filosofie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, desfășurat la finalul săptămânii trecute.



„La evenimentele de vineri, 10 octombrie 2025 și sâmbătă, 11 octombrie 2025, din cadrul Festivalului de Filosofie desfășurat la Facultatea de Filosofie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, elevele colegiului nostru s-au prezentat admirabil.

Astfel, la secțiunea Dezbateri elevi, Avram Cristina, Rusu Raisa (din clasa a XI-a E) și Zah Mara (din clasa a XII-a B) au obținut votul favorabil al juriului pentru o argumentare bine întemeiată și expusă cu mult entuziasm despre faptul că democrația poate rezista dezinformării digitale și postadevărului”, au precizat reprezentanții prestigioasei unități de învățământ.



La secțiunea Concurs de pledoarii ale studenților și elevilor, eleva Drăgan Maria (din clasa a XI-a E) a obținut Mențiune, cu o susținere bine documentată și structurată, pe tema „Te face adevărul liber?”



„Felicitări elevelor noastre pentru munca lor, și doamnelor profesoare Alina Dorle și Nadia Andreica pentru coordonare și susținere!”, au mai spus reprezentații școlii.