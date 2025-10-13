În acest sfârșit de săptămână, polițiștii maramureșeni au acționat pe drumurile din județ, cu scopul de a preveni și combate comiterea faptelor antisociale, incidentele rutiere, dar și pentru identificarea și sancționarea conducătorilor auto care, prin nerespectarea prevederilor legale, pun în pericol siguranța participanților la trafic.

Ieri, 12 octombrie a.c., polițiștii au organizat și desfășurat mai multe acțiuni pe raza județului, la intervale diferite de timp.

În intervalul orar 15.00-17.00, polițiștii din Baia Mare au desfășurat activități pentru prevenirea și combaterea cerșetoriei și a prostituției.

Polițiștii au legitimat 17 persoane, stabilind că au fost încălcate prevederile Legii nr. 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Astfel, au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale, dintre care 7, pentru săvârșirea faptelor de cerșetorie și 4 pentru practicarea prostituției. Valoarea sancțiunilor contravenționale aplicate este în cuantum de 2.200 de lei.

Vă reamintim că, în conformitate cu reglementările Legii nr. 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum și determinarea unei persoane la săvârșirea unor astfel de fapte constituie contravenție.

Totodată, potrivit normei de drept, fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilități fizice ori psihice să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiază de foloase patrimoniale de pe urma acestei activități se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, iar cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani se pedepsește fapta persoanei majore, care având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat, cerând ajutor material, folosindu-se în acest scop de prezența unui minor.

În ceea ce privește practicarea prostituției, conform reglementărilor în vigoare, aceasta reprezintă o faptă de natură contravențională, respectiv atragerea de persoane, sub orice formă, săvârșită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale spre a obține foloase materiale, precum și îndemnul sau determinarea, în același scop, a unei persoane la săvârșirea unor astfel de fapte.

În același context, determinarea sau înlesnirea practicării prostituției ori obținerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către una sau mai multe persoane este incriminată de norma juridică de drept penal și se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.