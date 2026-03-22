Trump, ultimatum pentru Iran. Ce va distruge dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă în 48 de ore

Donald Trump a lansat, sâmbătă seara, un ultimatum Iranului: Statele Unite vor distruge centralele electrice din Iran dacă Republica Islamică nu redeschide Strâmtoarea Ormuz traficului maritim în 48 de ore, a afirmat el.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a scris preşedintele american într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social.

Armata iraniană a anunţat duminică că va viza infrastructurile energetice şi staţiile de desalinizare din regiune în cazul în care Donald Trump îşi va pune în aplicare ameninţările de a distruge centralele termice iraniene.

„Dacă infrastructura petrolieră şi energetică a Iranului este atacată de inamic, toate infrastructurile energetice, de tehnologie informaţională şi de desalinizare a apei aparţinând Statelor Unite şi regimului din regiune vor fi vizate”, a declarat purtătorul de cuvânt al comandamentului operaţional al armatei, Khatam al-Anbiya, într-un comunicat publicat de agenţia Fars.