Credincioșii sunt invitați marți, 24 martie, la slujba de Priveghere organizată la Schitul „Buna Vestire” din Șomcuta Mare, în ajunul marii sărbători a Bunei Vestiri. Evenimentul va preceda prăznuirea hramului schitului, programată pentru data de 25 martie 2026.

Potrivit organizatorilor, momentul religios reprezintă o invitație la liniște și reculegere, pregătind sufletele pentru una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Slujba de Priveghere va începe la ora 17:00 și va fi oficiată de un sobor de preoți și diaconi, fiind înfrumusețată de cântările Grupului Psaltic THEOLOGOS al Episcopiei Maramureșului, alături de Grupul vocal al Asociației Tinerii Moroșeni.

Programul liturgic va continua miercuri, 25 martie, în ziua hramului:

ora 08:30 – Taina Sfântului Maslu

ora 10:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, momentul central al sărbătorii

Evenimentul religios se va desfășura sub ocrotirea duhovnicească a Preacuviosului Părinte Stareț și Exarh, arhimandritul Macarie Motogna. Organizatorii îi invită pe toți credincioșii să participe la slujbe pentru a întâmpina împreună praznicul Bunei Vestiri.