Președintele american Donald Trump a lansat vineri un nou atac la adresa aliaților din NATO, într-o postare pe rețeaua sa socială, în care i-a acuzat că au refuzat să se alăture operațiunii împotriva Iranului și că se plâng de scumpirea petrolului fără să contribuie la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, informează Mediafax.

„Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie! Nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri un Iran cu capacitate nucleară.

Acum, că acea luptă este câştigată militar, cu foarte puţin risc pentru ei, se plâng de preţurile ridicate ale petrolului pe care sunt obligaţi să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o manevră militară simplă care este singurul motiv pentru preţurile mari ale petrolului.

Este atât de uşor pentru ei, cu atât de puţin risc. Sunt LAŞI, şi vom ŢINE MINTE!”, a scris Trump pe reţeaua sa, Truth Social.