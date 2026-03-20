Nicușor Dan a anunțat că România se alătură unei declarații comune semnate de mai multe state importante, printre care Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia, privind asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit acestuia, demersul are la bază importanța strategică a zonei și riscurile majore pe care le-ar genera o eventuală blocare a traficului maritim. Libertatea de navigație în această regiune este considerată un principiu fundamental al dreptului internațional.

Decizia vine în contextul îngrijorărilor tot mai mari legate de impactul asupra piețelor energetice globale și asupra economiei mondiale. Oficialul a subliniat că efectele sunt deja resimțite și în România, în special prin creșterea prețurilor la combustibili.

În acest context, România își exprimă disponibilitatea de a participa la eforturile comunității internaționale pentru menținerea prețurilor la un nivel suportabil pentru populație.

Totodată, Nicușor Dan a precizat că România își menține poziția de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu, susținând în schimb soluții diplomatice și eforturi de dezescaladare alături de partenerii internaționali.