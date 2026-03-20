Eu nu mai recunosc loialitățile acestei Coaliții. Fac muncă pro-bono pentru statul român, în politici de sănătate mintală, de peste patru ani. Dar mizerie ca și cea pe care o văd în ultima vreme, cu „parfum” progresist, n-am avut parte să trăiesc.

Demagogie, populism, de această dată de tip alarmist, cu tot felul de fonfleuri și silogisme, și pentru ce?

Pentru redirecționarea unor resurse dinspre beneficiarul direct, care în această speță este o populație profund vulnerabilă, de ordinul milioanelor (!) de oameni, dar și persoane care n-au NICIO alternativă în fața disprețului ridicat la rang de ideologie.

Românii au nevoie de prezența statului când sunt bolnavi, când trăiesc cu dizabilitate, când capacitatea lor de a munci este îngrădită. Nu poți să-ți bați joc, cu toate ifosele și toate aroganțele, în timp ce vituperezi împotriva „specialilor” și juisezi la fiecare videoclip prin care-ai mai salvat o salcă, dar să n-ai pic de interes pentru consecințele simple ale faptelor tale.

Consecințele, faptelor tale…

Eu înțeleg obiecțiile financiar contabile ale ministrului Nazare. Înțeleg și că, din fața unui ecran de calculator, acolo unde trebuie să-ți iasă bine socoteala, dacă tai dintr-o căsuță și pui într-alta pare că-ți stă castelul de cărți în echilibru.

Oamenii nu sunt castele de cărți. Oamenii sunt creaturi vii care respiră, dar care au cuget, conștiință, aspirații, care au dureri și speranțe. Oameni care sunt la fel de oameni ca mine și ca tine, dar care cu siguranță n-au aceeași perspectivă în ziua de mâine precum noi doi.

I s-a reproșat, până la greață, PSD-ului că duce o „grea moștenire” în spate. Că e responsabil de falimentul statului social. Că guvernările corupte, baronii, mogulii, oligarhii sunt exclusiv motivul pentru care avem sărăcie în România.

Și chiar dacă există adevăr în astfel de afirmații, asta pentru că îi știm prea bine pe „regii vagabonzilor”, dar și pe „regine”, hai să ducem adevărul până la capăt.

Oamenii responsabili de asta n-au făcut ce-au făcut pentru că erau „pesediști”, ci pentru că erau mai mult sau mai puțin o clică de nemernici care-au purtat un tricou partinic.

Sper că nu-și imaginează cineva că aceeași categorie de profitori, de traficanți de carne vie, de indivizi pentru care viața, comunitatea, țara, n-au nicio valoare, dacă mâine bate altfel vântul n-au să-și pună un tricou liberal, sau USR-ist, sau AUR-ist, sau…sau…sau.

Ticăloșia nu-i privilegiul vreunui partid politic. E sindromul, maladia unei societăți fără de lege, unde asimetria și capitalismul sălbatic capătă proporțiile unei ciume ontologice. În această ciumă, în această junglă nu mai supraviețuiește decât cel mai puternic.

Deplâng, și denunț, indiferența criminală a oricărui politician, indiferent de partid, care sacrifică un bătrân, un bolnav, un copil, o femeie.

Ăștia nu sunt bărbați, sunt lepre. Lepra, fiind un substantiv feminin în esență, se aplică și politicienilor care poartă fustă. În public sau privat.

Ce curaj de curvă să ai, în vremuri grele pentru România, să vii să le ceri cui? Tocmai bătrânilor? Tocmai copiilor? Tocmai persoanelor cu dizabilități să accepte sacrificiul?

N-aveți decât să dați țara de gard cum vreți voi, și cu toate argumentele prețioase, dar în cele din urmă dacă nu mai păstrăm valori, și ne referim doar la „reguli”, viitorul e pierdut.

Acest parlamentarism de iarmaroc, unde se amestecă mirosul de șosete cu parfumul ieftin, dar mai ales cu pompozitățile unor neînțărcați care n-au decât o idee în cap, și nici aia nu-i bună, este incompatibil cu principiile Constituției pe care e fondată această țară.

Gabriel Diaconu – redactia9.ro