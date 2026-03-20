Anul 2026 se anunță unul de excepție pentru matematica maramureșeană. Cei 27 de elevi de gimnaziu și liceu calificați la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Matematică au propulsat județul pe un onorant loc patru la nivel național, după sectoarele 3 și 1 din București și județele Iași și Argeș.

În acest context, rezultatele elevilor de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” se remarcă în mod deosebit. Lotul colegiului, format din 12 elevi calificați la etapa națională, este mai numeros decât cel al multor județe din țară, confirmând încă o dată nivelul ridicat de pregătire și performanță.

Reușita este rezultatul muncii susținute a elevilor, dar și al dedicării profesorilor care i-au îndrumat spre excelență.

Reprezentanții colegiului le transmit felicitări tuturor și le urează mult succes la etapa finală a competiției.